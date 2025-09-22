Gravina: "C'è un sussulto della Nazionale dopo il momento di difficoltà"
(ANSA) - CHIETI, 22 SET - "C'è stata la consapevolezza di un momento di grande difficoltà nel calcio praticato dalla nostra Nazionale e c'è stato un sussulto d'orgoglio da parte di tutto l'ambiente, quindi questa spinta nuova, questo aver ritrovato un mondo un po' più sereno nell'ambiente della nostra Nazionale ha aiutato. I risultati poi fanno il resto". Lo ha detto a Chieti, a margine della cerimonia di consegna del premio Prisco, il presidente della Figc, Gabriele Gravina, rispondendo ai giornalisti alla domanda sul ritrovato entusiasmo azzurro dopo l'arrivo del ct Gattuso. (ANSA).
Se non è crisi poco ci manca... preoccupa l'arrendevolezza della squadra. Mediana evanescente, attacco senza palloni. La Fiesole si è fatta sentire con chiarezza. Fiorentina triste, tocca a Pioli riaccenderladi Mario Tenerani
Pietro LazzeriniLa Fiorentina al momento è solo capo e coda, ora serve il resto. La mediana è la più incerta dell'era Commisso. L'estetica può attendere, conta solo vincere perché col Como non può essere uno scontro diretto
