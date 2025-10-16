Gravina: "C'è febbre mondiale, ipotesi stage a febbraio"

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 16 OTT - "La febbre mondiale c'è, ma è positiva, di quelle che dà stimolo ed entusiasmo. Non daremo la tachipirina ai nostri calciatori, vogliamo conservarla questa febbre". Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, nella conferenza stampa post consiglio federale. "Fantasiosa", invece, definisce la possibilità di spostare la giornata di Serie A prima dell'eventuale playoff qualificatorio al mondiale. "Appellandomi alla sensibilità della Serie A, c'è l'ipotesi di almeno uno stage il 9-10 febbraio per dimezzare i tempi di distacco da novembre a marzo - ha aggiunto -.

Mi sembra ci sia apertura a parlarne, ma abbiamo ancora due partite da disputare e per ora abbiamo raggiunto un obiettivo minimo. Il calcio ci insegna che ci sono leggi spietate e che dobbiamo aspettare altre due partite. Dopo il 21 novembre ragioneremo meglio sul da farsi". (ANSA).