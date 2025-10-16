Garanzie sul Franchi: il punto di Tmw sugli stadi per Euro 2032

© foto di Federico De Luca 2025
Focus sugli impianti italiani candidati per Euro 2032 fatto da Tuttomercatoweb che detta le tappe delle scelte definitive. Come noto anche lo stadio Franchi ora con i lavori di restyling in corso è uno degli stadi interessati.

Entro il 31 luglio 2026, la FIGC dovrà trasmettere alla UEFA la lista delle città selezionate - scrive Tuttomercatoweb - Dovranno essere almeno cinque - a cui si aggiungeranno altrettante città turche, dove gli stadi sono praticamente tutti già pronti -, ma l’elenco potrebbe anche essere più lungo e a quel punto la decisione avverrebbe di concerto tra le due federazioni. Le condizioni sono chiare: se lo stadio non rispetta già oggi i rigorosi requisiti UEFA, deve avere un progetto esecutivo approvato, finanziato e cantierabile entro marzo 2027 che porti - o con un nuovo impianto o con una ristrutturazione di quello esistente - a rispettarli. Formalmente, le città in corsa sono undici: Milano, Torino, Firenze, Roma, Bologna, Napoli, Genova, Verona, Bari, Cagliari e Palermo. 

L'unico stadio già pronto, dopo il giro di incontri di luglio, è l’Allianz di Torino. Pur essendo troppo piccolo per ospitare semifinali o finale degli Europei, è l’unico in regola con i requisiti. Poi  ci sono l’Olimpico di Roma e il Franchi di Firenze: a oggi nessuno dei due è in regola, ma le rassicurazioni arrivate da Sport e Salute nel primo caso e il progetto di ristrutturazione già in corso nel secondo danno ampie garanzie. Gravina ha spiegato la situazione del nuovo stadio della Roma a Pietralata. Una soluzione che affascina perché sarebbe un impianto nuovo, e che a oggi è decisamente in corsa. E sarebbe molto comodo logisticamente avere due stadi su cinque a Roma.

Il presidente ha poi parlato chiaramente su Milano: anche San Siro non è a regola, e un restyling anche molto profondo potrebbe non bastare. In ogni caso, nessuno - né il Comune né Inter o Milan - se lo vuole sobbarcare. Per questo, le speranze del capoluogo lombardo sono appese al nuovo stadio, che però si dovrebbe fare. 

Verona e Bari non hanno praticamente alcuna possibilità, a Genova l’amministrazione comunale è al lavoro ma le chance sono minime e anche Bologna è fuori dai giochi. Geograficamente e politicamente, la destinazione ideale sarebbe Napoli ma il Maradona non è idoneo e difficilmente potrebbe diventarlo, anche se il Comune spinge in questa direzione. De Laurentiis ne vorrebbe costruire uno nuovo: : complicato, ma per varie ragioni non si può escludere Napoli dalla corsa. Quanto alle altre, Cagliari dà buone garanzie e potrebbe essere un ottimo paracadute, mentre Palermo è molto indietro ma ha  ha sorpreso per la disponibilità del City Football Group.