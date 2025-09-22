Grave episodio dopo il derby di Roma: tifoso giallorosso aggredito in moto dai biancocelesti
Spiacevole episodio dopo il derby di Roma, ancora segnato da fatti che riguardano purtroppo anche l'extra campo. Al termine della stracittadina della Capitale, infatti, un tifoso giallorosso munito di maglietta ufficiale della Roma si è imbattuto in un tratto stradale intasato da sostenitori biancocelesti.
Quest'ultimi, come si nota in un video che sta facendo il giro del web, hanno aggredito il suddetto tifoso romanista a bordo della sua moto, poi trascinata a terra durante gli strattoni nei suoi confronti. Un accadimento davvero sgradevole terminato dopo qualche minuto, di seguito il video della vicenda:
