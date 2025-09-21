Gosens: "Siamo un bel gruppo ma basta chiacchiere, conta solo il campo"
FirenzeViola.it
"La pressione c'è sempre perché la Fiorentina è una grande squadra che ha grandi ambizioni". Robin Gosens parla così a DAZN a pochi minuti dal fischio d'inizio della gara contro il Como: "La vittoria serve sempre. Ci aspettavamo un inizio di stagione con più punti ma sono solo tre partite e c'è ancora tante partite. Abbiamo uno spogliatoio con tanta energia e tanta voglia di fare ma ora basta chiacchiere, bisogna dimostrare sul campo iniziando a partire da oggi".
