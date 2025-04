Gosens esulta per la qualificazione: "Abbiamo raggiunto un risultato incredibile"

Nel post-partita di Fiorentina-Celje parla Robin Gosens. Il tedesco, entrato nel finale di gara, ha celebrato così, ai microfoni di Sport Tv, la semifinale di Conference raggiunta dopo il 2-2 di ieri: "Sapevamo che il Celje era una squadra temibile, forte soprattutto quando ha la palla. Si muovono davvero bene in campo e non è stata facile, soprattutto all'andata. Però li abbiamo rispettati e ci siamo preparati bene. Il rispetto per l'avversario è sempre fondamentale.

Anche la gara di ritorno l'abbiamo studiata molto bene, magari negli ultimi trenta minuti ci siamo abbassati troppo. Non abbiamo pressato come a inizio partita. Alla fine abbiamo centrato l'obiettivo, credo che alla fine la nostra qualificazione sia meritata. Per la Fiorentina è la terza volta consecutiva in semifinale di Conference, questo è un risultato incredibile. Stavolta vogliamo arrivare a realizzare il nostro sogno".