GOLLINI, Il Torino fa sul serio per il portiere della Dea

Il Tottenham, scrive TMW, punta alla conferma del portiere Pierluigi Gollini (accostato anche alla Fiorentina, tra le altre) ma adesso il Torino fa sul serio per il portiere. Gli Spurs vorrebbero confermare il prestito dell'estremo difensore ma sono confermati i contatti per i granata che cercano un nuovo titolare in vista della prossima stagione. Gollini piace e sembra il primo nome sul taccuino sia del ds Davide Vagnati che del tecnico Ivan Juric, sebbene sul giocatore pare ci siano altre due ipotesi in A.