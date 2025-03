Gode l’Inter: i nerazzurri superano 2-1 il Feyenoord e volano ai quarti di Champions

L'Inter si è qualificata ai quarti di finale di Champions League, battendo 2-1 il Feyenoord nel ritorno degli ottavi bissando così il successo dell'andata a Rotterdam. Nerazzurri di Inzaghi in vantaggio già all'8' con un destro all'incrocio dei pali di Thuram e vicini al raddoppio poco dopo con Taremi. Prima dell'intervallo la formazione di Van Persie ha trovato il pareggio con il rigore conquistato e trasformato da Moder, ma a inizio ripresa - sempre dal dischetto - l'Inter ha rimesso il naso avanti con Calhanoglu. Ai quarti di finale la doppia sfida contro il Bayern Monaco.

Nelle altre gare, vittoria per 3-1 del Barcellona sul Benfica, coi catalani che volano ai quarti, successo per 2-0 del Bayern Monaco in trasferta sul Bayer Leverkusen mentre Liverpool-PSG è attualmente ai tempi supplementari.