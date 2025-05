Fajardo (ds del Betis): "L'atmosfera di stasera non sarà peggiore di quella in Polonia"

"Una partita molto emozionante, molto emozionante. Abbiamo la possibilità di competere per una finale europea per la prima volta nella nostra storia. E con un po' di nervosismo in anticipo, ma anche con la massima responsabilità di ciò che comporta", ha dichiarato il direttore sportivo del Real Betis Manu Fajardo questa mattina presso l'hotel della squadra all'emittente spagnola El Correo De Andalucia.

Poi ha continuato: "Ieri ho detto alla squadra che siamo fortunati, è un grande privilegio, essere qui, vivere con loro giorno per giorno. E quando li guardi negli occhi vedi molta fiducia, convinzione. Quindi, da questo punto di vista, sono tranquillo".

Come affronteranno la gara i giocatori del Betis? "Nel Real Betis Balompié ci sono giocatori abituati a giocare in finale, a giocare in ambienti molto impegnativi. E i giovani arrivano con quell'audacia e quella personalità. In questo senso, non ho timori. Né ho timori per l'atmosfera che troveremo qui oggi. Siamo abituati a giocare in ambienti impegnativi, con molta pressione. Senza andare oltre, onestamente, con il massimo rispetto per i tifosi della Fiorentina, non credo che l'atmosfera oggi sarà peggiore di quella che abbiamo trovato in Polonia quando abbiamo giocato contro il Legia o lo Jagiellonia. Ovviamente, di fronte a noi abbiamo una squadra con giocatori molto bravi, con giocatori di alto livello, giocatori abituati anche a giocare partite importanti con i loro club, con la nazionale italiana, ad esempio, nel caso di Mandragora. Nella mia testa, penso che il Real Betis scenda in campo oggi per vincere. Il risultato dell'andata è già dimenticato. E scenderemo in campo con la massima convinzione, con il massimo rispetto, ma dando il massimo fin dal primo minuto".