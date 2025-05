Europa League, sarà una finale tutta inglese a Bilbao: Manchester United-Tottenham

L'Europa League parla inglese. Al San Mames di Bilbao la finale sarà tutta britannica con la sfida tra Manchester United e Tottenham. Dopo il 3-1 della gara di andata gli Spurs passano anche ein trasferta contro il Bodo Glimt. In Norvegia la formazione di Potecoglu vince 2-0 con le reti di Solanke e Pedro Porro. A Bilbao ci va anche il Manchester United che, dopo il 3-0 in trasferta dell'andata, batte 4-1 in casa l'Athletic. Ad Old Trafford a segno, dopo l'iniziale vantaggio basco con Jauregizar, Mount (doppietta), Casemiro e Hojlund. Appuntamento il 21 maggio per la finale.