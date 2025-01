FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

A seguito della ventiduesima giornata, il giudice sportivo ha squalificato per una giornata Yacine Adli, espulso per condotta antisportiva durante Lazio-Fiorentina e il tecnico viola Raffaele Palladino, allontanato dall'arbitro Rapuano per proteste. Una giornata anche al tecnico biancoceleste Marco Baroni.