Giudice Sportivo: squalificato Pongracic, nessun provvedimento per Dzeko

vedi letture

Arrivano le decisioni del Giudice Sportivo per la tredicesima giornata di Serie A. E' confermata la squalifica di una giornata per somma di ammonizioni ai danni di Marin Pongracic, che dunque sarà assente per la trasferta di Sassuolo. Squalificati per un turno anche Troilo del Parma (espulso per il fallo da rigore su Davis) e Gagliardini del Verona per somma di ammonizioni. Multato di 5.000 euro il giocatore della Lazio, Mateo Guendouzi "per avere, al termine della gara, mentre usciva dal terreno di giuoco, rivolto gesti provocatori ai sostenitori della squadra avversaria; infrazione rilevata da un collaboratore della Procura federale" e Deiola del Cagliari e Zaccagni della Lazio di 1500 euro.

Nessuna conseguenza per Edin Dzeko per il suo colloquio con i tifosi viola al termine della partita di Bergamo. Costata cara l'espulsione, con ammenda di 10000 euro, a Massimiliano Allegri "per avere, al 52° del secondo tempo, mentre il Direttore di gara si apprestava ad effettuare una "on field review", dirigendosi prima verso il tunnel degli spogliatoi, in segno di dissenso, e raggiungendo successivamente l'Arbitro nell'area di revisione, contestato con fare intimidatorio la decisione arbitrale; dopo la notifica del provvedimento di espulsione, mentre usciva dal recinto di giuoco, assumeva un atteggiamento provocatorio nei confronti di un componente della panchina avversaria" che gli impedirà di presenziare in panchina contro il Torino. Nella stessa occasione è stato espulso anche il vice di Maurizio Sarri, Marco Ianni "per avere, al 53° del secondo tempo, in risposta all'atteggiamento provocatorio dell'allenatore della squadra avversaria, assunto un atteggiamento minaccioso nei confronti di quest'ultimo", alla quale si aggiunge una ammenda di 5000 euro.