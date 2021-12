GIOVANILI, Viola a caccia di talenti in Campania

Continua il lavoro di scouting giovanile della Fiorentina: da prossima settimana il club viola sarà presente ad uno stage presso lo stadio Pinto di Caserta, che ospiterà alcuni allenamenti della scuola calcio ASD Recale Marcello Trotta, unica società con sede in Campania che è affiliata alla Fiorentina. Per l'evento, che vedrà protagonisti da lunedì 13 dicembre i ragazzi classe 2008 e 2009, ci saranno come detto diversi membri dello staff giovanile della società gigliata, tra cui Maurizio Niccolini e Stefano Cappelletti.