Giornata contro la discriminazione razziale: ecco la campagna della Figc

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - In occasione della Giornata Mondiale contro la Discriminazione razziale, ricorrenza istituita il 21 marzo dalle Nazioni Unite, in una data simbolo scelta in ricordo del massacro di Sharpeville del 1960 (la giornata più sanguinosa dell'apartheid in Sudafrica) la Federazione Italiana Giuoco Calcio rinnova il suo impegno contro ogni forma di discriminazione. 'Tre colori primari, infinite sfumature' è il claim scelto dalla Figc, che è scesa nuovamente in campo con una campagna di comunicazione dedicata: in uno splendido scenario come quello di Italia-Germania di ieri sera, davanti a oltre 60.000 spettatori, il video di lancio è stato proiettato in anteprima sui maxischermi del 'Meazza', per essere poi rilanciato quest'oggi attraverso i canali ufficiali della Federazione. Un invito a un'azione di sensibilizzazione da parte di tutta la comunità calcistica promossa dalla Figc. Il progetto nasce ancora una volta dalla volontà della federazione di dare un segnale forte per promuovere l'inclusione grazie all'attivazione di tutti gli attori chiave del calcio italiano.

"La Figc è impegnata in un profondo processo di rinnovamento culturale del movimento calcistico nel suo complesso - dice il presidente Gabriele Gravina - attraverso la sua Strategia di Sostenibilità sociale e ambientale, ha l'ambizione di contaminare positivamente anche la società civile. La multidimensionalità del calcio rappresenta un valore da promuovere dentro e fuori il campo di gioco". (ANSA).