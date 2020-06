GIOCATORI, Auguri pres, l'aspettiamo. Forza Viola!

Anche una parte dei giocatori viola ha festeggiato l'anniversario dell'acquisizione della Fiorentina da parte di Rocco Commisso. Questi i messaggi che i calciatori hanno voluto trasmettere attraverso i canali social del club al loro presidente:

German Pezzella: "Ciao pres, ti voglio fare un grande augurio per il primo anno a Firenze. Approfitto per ringraziarti per tutto quello che fai per noi e la città. Ti aspettiamo presto per rivederti e darti un abbraccio".

Marco Benassi: "Ciao pres, ti faccio i miei più cari auguri per il tuo primo anno alla guida della Fiorentina e ti mando un grande abbraccio".

Franck Ribery: "Tanti auguri per il suo primo anno in viola, un abbraccio".



Pietro Terracciano: "Ciao pres, volevo congratularmi per il primo anno da presidente della Fiorentina. Ci dispiace non riuscire a passarlo insieme come avremmo voluto. Speriamo che anche da lontano riusciremo a regalarle qualche emozione e ce la metteremo tutta. Un abbraccio forte, l'aspettiamo a Firenze".

Lorenzo Venuti: "Ciao presidente, volevo farle un grande augurio per il primo anno alla guida della Fiorentina e le faccio anche un grandissimo in bocca al lupo per gli anni a venire. Un abbraccio grande e forza Viola".

Dusan Vlahovic: "Ciao presidente, è già passato un anno da quando sei arrivato. Ti ringraziamo per tutto l'entusiasmo che ci hai portato e speriamo di rivederci presto. Vogliamo bene a te e a tutta la tua famiglia: un abbraccio grande".

Patrick Cutrone: "Presidente tanti auguri per il suo primo anno con la Fiorentina, le auguro di raggiungere infiniti traguardi ovviamente insieme. Un abbraccione e tanti auguri ancora, forza Viola!".

Kevin Agudelo: "Presidente tanti auguri per il tuo primo anno con la Fiorentina, un abbraccio e forza Viola".

Riccardo Sottil: "Buona sera presidente, volevo farle tanti auguri per il suo primo anno di presidenza con la Fiorentina augurandole i migliori traguardi. Un abbraccio".

Ecco il post con tutti i videomessaggi: