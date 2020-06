GILARDINO, Nessun contatto coi viola. Futuro...

Alberto Gilardino, ex attaccante della Fiorentina, ha parlato del suo futuro e dei viola. Questo ciò che ha detto: "Sono molto contento che Commisso abbia regalato ai tifosi gigliati e a tutto il calcio italiano un giocatore del calibro di Ribery che spero possa tornare ad incidere come ad inizio stagione. Vlahovic? Secondo me può diventare un grande attaccante e mi piace molto. Cutrone? Ha caratteristiche diverse da lui, ma mi piace anche l'ex Milan. Iachini? Per il momento ha fatto molto bene e ho fiducia in lui. Io ad allenare la Primavera? Non c'è niente di concreto e sono solo voci, ma se mi dovessero chiamare per un confronto lo accetterei di buon grado in futuro anche perché sono molto affezionato a Firenze e se tornassi indietro rimarrei ancora un po' con i viola nella mia prima avventura in Toscana".