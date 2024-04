GILARDINO, Basta domande sul futuro. Grato al Genoa

FirenzeViola.it

Il tecnico del Genoa Alberto Gilardino, nella conferenza stampa prima del match contro il Verona, ha parlato, tra i vari argomenti trattati, anche del suo futuro. Questa la risposta dell'ex attaccante della Fiorentina ad una domanda sulle varie squadre, tra cui i viola, interessate a lui per la prossima stagione: "Basta domande sul mio futuro perché poi ci si annoia a parlare e a sentirle. Con la società Genoa c'è un dialogo costante e ci siamo detti che quando ci saranno delle novità verranno comunicate. Ora ho talmente tante cose a cui pensare per il Genoa, per ogni singolo giocatore, per la squadra e per cercare ogni giorno di motivare i ragazzi, che le energie sono indirizzate solo verso questo unico obiettivo. Non sto pensando ad altro. Ho grandissima fiducia e rispetto nel Genoa, nei dirigenti del Genoa per quello che mi hanno dato. Li ho ringraziati e li devo ringraziare quotidianamente come tutto l'ambiente. In questo momento mancano otto partite alla fine della stagione e dobbiamo focalizzarci a domani che è l'Hellas Verona".

In base a queste voci che risposta dai anche ai tuoi giocatori?

"La risposta è quella che ho appena dato. Nell'ottica di un allenatore e di una società, portarsi avanti sarebbe il top. Io ho fatto un'intervista pochi giorni fa e credo che dal mio viso e dai miei occhi ci sia emozione quando parlo del Genoa e si veda quanto io sia affezionato e voglia bene a questo ambiente e a questi ragazzi. A quanto sono grato al Genoa e a chi mi ha dato l'opportunità di allenare il Genoa. Ci saranno delle valutazioni, degli incontri con la società e ci saranno delle valutazioni da fare".

Le notizia in settimana?

"Essendo un allenatore a scadenza, è normale che nel calcio italiano che ci possano essere delle notizie come questa settimana fino a quando non ci sarà un punto netto sulla vicenda"