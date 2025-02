Gila (Lazio): "Solo quattro squadre in Champions? Non ci dobbiamo pensare"

Mario Gila, difensore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della gara pareggiata per 2-2 contro il Napoli: "Un risultato molto importante per noi. Meritavamo di più, anche se alla fine pareggiare col Napoli che è primo in classifica è un risultato molto positivo e anche mentalmente ci dà tanta fiducia per continuare a fare risultati positivi in questa stagione.

Anche se non siamo riusciti a vincere stasera abbiamo fatto una grande partita, possiamo lottare contro le più grandi. Solo 4 squadre in Champions a fine anno? Se abbiamo la mentalità di raggiungere i tre punti ogni partita, non dobbiamo pensare a questo fatto".