GIANI, Orgoglioso dei tifosi viola. Così si dimostra affetto

Fonte: Radio Bruno

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, il giorno prima di Fiorentina-Juventus ha parlato così dopo la richiesta dei tifosi di non giocare la partita: “Non voglio espormi su temi che ora come ora non sono prioritari, ma in ogni caso, in questi momenti la Curva Fiesole ha mostrato grande buon senso. Sono orgoglioso di coloro che, come questi ragazzi, vivono l’identità di Firenze senza pensare solo allo scopo per cui sono accomunati, ovvero la passione per la Fiorentina. Così si dimostra affetto e impegno verso chi sta lavorando in una situazione di emergenza. Sono orgoglioso della Curva Fiesole”.