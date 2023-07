GIANI, Nardella pensi a progetto stadio con 130 milioni

FirenzeViola.it

Il Presidente della Regione Eugenio Giani è tornato a parlare della questione stadio. Queste le parole riportate da Italpress: “Io credo che lo stadio debba essere pubblico. Se lo stadio non fosse stato del comune di Firenze, il 1º agosto 2002, io, insieme a Leonardo Domenici, l’operazione che riportò la Florentia Viola in due anni in Serie A, non la avremmo mai potuta fare, perché lo stadio sarebbe finito nella procedura fallimentare di concorso di liquidazione.

Lo stadio rappresenta un bene prezioso per i cittadini e averlo pubblico è un vantaggio perché nelle situazioni più critiche puoi riassegnarlo, come e quando vuoi. Per questo condivido che lo stadio debba essere comunale. A Nardella ho dato un mio consiglio, ha 130 mln a disposizione, inizi a fare un bel progetto per la copertura, che è la cosa che interessa ai tifosi, almeno offriamo ai cittadini il servizio che vogliono”.