GIAMPAOLO, La nostra miglior partita della stagione

Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, al termine della vittoria per 4-1 contro la Fiorentina al Ferraris ha parlato al sito ufficiale del club blucerchiato: "È stato lampante come la testa possa far fare cose che naturalmente sai fare o come ti potrebbe inibire e far rendere al di sotto delle possibilità. Sgravata dalle responsabilità, la squadra ha fatto la sua miglior partita della stagione. In 45 minuti ho visto tutte le cose studiate durante l'anno. Il mio pensiero calcistico è quello. Significa che quando non hai responsabilità, la palla ti scotta meno e sai anche palleggiare una volta in più. La vittoria mi fa enormemente piacere, significa una salvezza ottenuta dalla squadra. È stata così ottenuta anche attraverso la nostra prestazione. Il pubblico è stato eccezionale come sempre, e ora ci prepariamo per l'ultima. La salvezza è molto difficile, le partite sono complicate e delicate. Di là c'era una squadra che si giocava l'Europa contro una salva da ieri sera. Ho chiesto alla squadra una prova d'amor proprio perché non dovevamo finire la stagione con un risultato negativo. Non dovevamo tradire nessuno, il pubblico se lo meritava. Sono andati anche oltre le mie aspettative. Ci siamo concentrati tutta la settimana e abbiamo avuto il vantaggio di giocare liberi di testa".