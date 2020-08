GHEZZAL, Da Leicester premono per il riscatto

Il riscatto di Rachid Ghezzal, prestato alla Fiorentina dal Leicester l'estate scorsa, sembra ancora lontana dal trovare una parola fine. Come fa notare Footmercato.net, infatti, la società viola al momento non è intenzionata ad esercitare il costoso riscatto (10 milioni di euro), ma preferirebbe piuttosto richiedere un altro anno di prestito. Un'idea che non entusiasma le Foxes, intenzionate invece ad ottenere la massima somma possibile dal 28enne, pagato caro a suo tempo dal Monaco: in questo momento gli inglesi starebbero facendo pressione perché il riscatto arrivi.