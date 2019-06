Si è ultimato l'accordo fra Roma e Dinamo Mosca per la cessione a titolo definitivo di Gerson. Il brasiliano, secondo quanto riportato da SkySport, dopo la stagione in prestito alla Fiorentina saluta l'Italia in via definitiva per volare in Russia. Dieci milioni di euro è la cifra che incasserà per il cartellino del centrocampista. Le visite mediche saranno ad inizio settimana prossima.