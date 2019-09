GENTILE, Ribery si metterà in gioco. CR7 si marca...

Claudio Gentile, doppio ex di Fiorentina e Juventus, ha parlato del big match in programma sabato pomeriggio allo stadio Franchi. Queste le sue parole: "Quando ero alla Fiorentina sono stato accolto bene, avevo pensieri negativi ma i fatti li hanno smentiti. Abbiamo vissuti anni particolari per questioni di presidenza, peccato perché le cose erano iniziate bene. Fiorentina-Juventus? E’ una gara attesa, a Firenze c’è grande emozione. Sarà una partita calda, come sempre. Marcare Ronaldo? Ho visto i gol che ha fatto in Nazionale, era sempre libero. Oggi i centravanti segnano con i difensori lontani tre metri. Ribery? E’ un grande giocatore, ha un passato da campione. E’ venuto in Italia in età avanzata, sicuramente si metterà in competizione per vedere se è ancora su certi livelli".