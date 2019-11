Il Genoa corre ai ripari per tamponare la lunga assenza cui andrà incontro l'ivoriano Christian Kouame (rottura crociato in Nazionale Under 23, fuori fino al 2020). Così in mattinata l'attaccante svedese Muamer Tankovic ha svolto le visite mediche anche se sarà a disposizione di Thiago Motta solo a gennaio. Il giocatore arrva dall'Hammarsby.