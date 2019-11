GENOA, Vicino Tankovic: visite settimana prossima

Il Genoa va a caccia di un rinforzo in avanti dopo l’infortunio di Christian Kouamé. Come riportato da Sky Sport, tra i giocatori nel mirino ci sarebbe Muamer Tankovic, classe 1995 svedese che attualmente milita in patria, all’Hammarby. Il club rossoblu lavora per acquistare il calciatore il prossimo gennaio e l’accordo tra le parti sarebbe già vicino: costo dell’operazione circa 2 milioni di euro e visite mediche previste già la prossima settimana.