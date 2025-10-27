Genoa ultimo, il presidente Sucu: "Massima fiducia in Vieira"

vedi letture

(ANSA) - GENOVA, 27 OTT - Al termine dell'assemblea degli azionisti del Genoa il presidente Dan Sucu ha incontrato i giornalisti analizzando il momento negativo della squadra, ultima in classifica e ancora a secco di vittorie. "Vorrei dire subito che abbiamo un solo piano ed è quello con Vieira allenatore" ha sottolineato l'azionista di maggioranza confermando dunque la fiducia nel tecnico francese. "Ho fiducia anche nella squadra e sono qui proprio per parlare a tutti loro e ribadirlo. Se servirà vorrei poi aggiungere siamo pronti anche a intervenire a gennaio sul mercato. Ma sono dell'idea che abbiamo un allenatore forte e bravo e che abbiamo tutto per competere. Lo ripeto: Vieira è il nostro unico piano come allenatore per questa squadra". Sucu è tornato però anche sulla sconfitta di ieri a Torino e sulle prestazioni precedenti. "Quella di ieri è stata una giornata brutta per tutti i genoani - ha spiegato -.

Ripenso anche alle due occasioni nel finale e credo che sia mancata anche un po' di fortuna. Ma sono convinto che riusciremo a raggiungere la salvezza e per questo sono dell'idea che non ci sia motivo di entrare nel panico, anche ripensando alle altre prestazioni di questo inizio campionato. Quello che dico ora a voi lo dirò anche alla squadra alla quale ribadirò la mia fiducia. Posso però confermare che se servirà ci muoveremo sul mercato". L'attuale presidente ha poi commentato la revoca dell'ex numero Zangrillo dal ruolo di consigliere del Cda. "Nel board si era venuta a creare una situazione conflittuale tra i vari componenti e come presidente ho bisogno di non avere gente che si scontrano tra di loro, dimenticando che il primo pensiero deve essere la squadra". (ANSA).