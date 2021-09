GENOA, Trattativa per la cessione: valutato 150mln

Continua la trattativa per la cessione del Genoa ad un fondo americano. Come riporta Il Sole 24 Ore, Enrico Preziosi, attuale azionista e presidente del club, ha intenzione di vendere entro metà settembre per una cifra attorno ai 150 milioni di euro. La valutazione sarebbe il frutto di un confronto con altre transazioni passate, tra cui quella della Fiorentina a Commisso, e comprende anche i debiti del club. Preziosi punterebbe a mantenere una quota e a restare per tre anni, oltre a rappresentare il club in Lega.

Resta da capire come si evolveranno le trattative su valutazione e governance. Il gruppo finanziario statunitense 777 Partners è sceso in campo tre mesi fa, dopo le tante discussioni passate con altri gruppi per cedere il club, rivelatesi tutte inconsistenti. Il Genoa diventerebbe il secondo club di calcio dopo il Siviglia in cui sarà presente 777 Partners. Tuttavia, sarebbe il primo di cui diventerebbe azionista di maggioranza.