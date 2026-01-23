Genoa, tra i vari profili per il centrocampo si valuta anche Abdelhamid Sabiri

Il centrocampista viola, Abdelhamid Sabiri negli ultimi tre anni ha viaggiato in prestito nell'Al-Fayha, nell'Ajman Club e nell'Al-Taawoun, per poi rientrare a Firenze in questa stagione. Al momento sul giocatore, secondo quanto appreso da TuttoMercatoWeb.com, ci sarebbero gli occhi del Genoa, che lo sta monitorando come possibile profilo per il suo centrocampo.