© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Nell'altra partita delle 18:30 in Serie A, l'Hellas Verona vince 2-0 in casa del Genoa. Decidono le reti di Tchatchoua (abile a sfruttare un errore di Gollini) e da Tengstedt su calcio di rigore. Scaligeri che schizzano in cima alla classifica del campionato con 6 punti in tre partite, a differenza del Grifone che resta a punti.