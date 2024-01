GENDREY, Se guardiamo la classifica arriva la paura

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Valentin Gendrey, giocatore del Lecce avversario della Fiorentina tra una settimana, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita persa contro il Genoa: “C’è stata questa differenza tra il primo tempo e il secondo. Se avessimo chiuso la partita nella prima frazione allora il Genoa non sarebbe entrato con questa fame nella seconda. Perché il Lecce non riesce a chiudere le partite? Non so, oggi Krstovic è tornato a fare gol e sono molto contento per lui. Dobbiamo tornare al lavoro e dobbiamo pensare alla partita di venerdì davanti al nostro pubblico per dimostrare un di avere un altro spirito. Come si allena la mentalità? Durante le altre partite abbiamo dimostrato si saper riprendere i match.

Abbiamo un buon gruppo però oggi è la terza sconfitta. Non dobbiamo perdere la fiducia per le partite successive. Dobbiamo essere concentrati su di noi, se guardiamo troppo la classifica arriva la paura”.