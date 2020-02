GATTUSO, Ripartire dall'angoscia avuta con i viola

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Torino anche della partita contro i viola che li vide sconfitti. Questo ciò che ha detto: "Io so, i calciatori e i dirigenti sanno, cosa abbiamo passato e cosa abbiamo rischiato. Noi dobbiamo ripartire da quello, dalla tristezza e dall'angoscia che ci hanno preso con Lecce, Parma e Fiorentina, quando sembravamo tutto fuorché squadra. Noi non dobbiamo dimenticarci quelle giornate. Si possono perdere le partite, ma ci sono modi e modi. Noi lì sembravamo sfilacciati, sembrava di ragionare individualmente. Ma quando giocano contro di noi devono fare fatica gli avversari".