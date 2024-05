GASPERINI, Quest'anno avevo un'opportunità in Inghilterra

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha rilasciato un'intervista per La Gazzetta dello Sport parlando di come è maturata la decisione di restare a Bergamo nonostante le offerte anche in altri campionati:

"All'estero non ci andrò più. Quest'anno avevo un'opportunità in Inghilterra, anche molto bella; era una situazione nata recentemente, vincendo l'Europa League ci sono state tante possibilità, ma l’Italia mi piace tanto".