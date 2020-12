GASPERINI, Gomez? Cerchiamo formula senza di lui

Al termine della partita vinta contro la Fiorentina, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato a Sky Sport: "Quest'anno la Champions è stata ogni settimana, giocare ogni martedì e poi trovarti squadre fresche in campionato è stato impegnativo. Alcune partite siamo state un po' sottotono, ora per un paio di mesi avremo la testa al campionato. Contiamo di fare meglio del recente passato".

L'esclusione di Gomez?

"Avevamo fatto 9 partite di campionato e 6 di Champions e le aveva giocate tutte. C'è la necessità di trovare una formula anche senza di lui. Oggi siamo stati anche produttivi nel gioco".

La ricerca di novità?

"È indispensabile. Sono qui da 5 anni, ero stato così tanto anche a Genoa. Sono stato sempre molto nelle squadre in cui ho allenato. Per un allenatore non sono tanti, per un calciatore è quasi metà carriera. Bisogna trovare sempre nuove soluzioni. Giocare in Europa ci insegna anche molto, contro l'Ajax abbiamo visto spunti sui quali lavorare. Può essere uno stimolo anche per i giocatori".

Separazione da Gomez?

"Le scelte forti le deve fare la società nel porsi degli obiettivi. Che non sono quelli dei risultati, ma di cosa fare nel prossimo futuro. Bisogna guardare avanti e dare nuovi stimoli perché se ti fermi torni indietro. E non puoi ripeterti. Io potrei avere idee diverse dalla società ma ci deve sempre essere sintonia. Con me ha fatto tantissime partite Gomez, però quest'anno dopo due anni il suo ruolo in alcune partite era difficile da proporre. Alla base ci deve sempre essere la fiducia e la disponibilità, altrimenti diventa difficile per tutti. Non so come si supererà il tutto. Io penso alla cosa migliore per la squadra. Mi spiace solo per Josip Ilicic che non c'entra niente".