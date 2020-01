FREY, Social: "Narciso, un pezzo di storia se ne va"

Tra i tanti messaggi di cordoglio per la scomparsa di Narciso Parigi c'è anche quello di Sebastien Frey, che attraverso il proprio profilo Instagram ha scritto: "Un pezzo delle storia viola se n’è andato ....per 6 stagioni ho avuto il privilegio di sentire ogni partita in casa l’inno della Fiorentina, il tuo inno... per sempre uno di noi... e ricordati che del calcio è tua la storia!!!! Ciao narciso". Questo il post dell'ex portiere viola: