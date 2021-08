FREITAS, Pezzella leader calmo, genero che ognuno...

L'ex dirigente viola Carlos Freitas, alla notizia del ritorno di Pezzella al Betis, ha fatto un bel post rivolto all'ormai ex capitano viola: "German Pezzella lascia Firenze e torna nel primo club che lo ha accolto in Europa, il Betis. Uno dei grandi capitani con cui ho avuto il privilegio di lavorare, è succeduto a Davide Astori. Un leader calmo, senza bisogno di alzare la voce per farsi sentire o imporre. Come persona, diciamo che è il genero che ogni suocero vorrebbe avere. Mark che lo conosce, indubbiamente. Tanto che Manuel Pellegrini, con cui ha lavorato al River Plate, non ha esitato davanti alla possibilità di lavorarci di nuovo insieme, ora al Benito Villamarin. Buona fortuna!"