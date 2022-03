FRANCHI, Il 7 la presentazione, ci sarà Bati

Mentre in città cresce l'attesa per la partitissima di domani contro la Juventus, un altro evento cruciale per il futuro della Fiorentina è alle porte. Lunedì prossimo infatti saranno tolti i veli sul progetto di riqualificazione del nuovo stadio Artemio Franchi e della zona ad esso limitrofa. L'evento avrà una cornice decisamente suggestiva, il Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, ed alcuni ospiti altrettanto importanti. Come rivela il Comune di Firenze, alla presentazione di lunedì 7 marzo saranno presenti sia gli alti dirigenti della Fiorentina che altre personalità dello sport e della storia del club, tra cui due dei giocatori più amati dai tifosi viola, Gabriel Omar Batistuta e Giancarlo Antognoni; oltre a loro anche i campioni dello scudetto 68/69, ed altri protagonisti di spicco come il presidente del Coni Giovanni Malagò ed il presidente della Figc Gabriele Gravina.

La presentazione del progetto vincitore, scelto dalla commissione di esperti che hanno esaminato gli otto progetti finalisti, avverrà nel corso di una seduta pubblica (solo su inviti) del concorso internazionale e sarà visibile in diretta sul canale YouTube del Comune di Firenze. A fare gli onori di casa- si legge sul sito del Comune- ci sarà il sindaco di Firenze Dario Nardella; al suo fianco il presidente della Fondazione CR Firenze Luigi Salvadori e Fabrizio Paschina, Executive Director Comunicazione e Immagine di Intesa Sanpaolo.