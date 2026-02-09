La Roma vince col Cagliari e la Fiorentina incassa 4 milioni per Ghilardi: ecco perché

vedi letture

Per il successo della Roma sul Cagliari esulta anche la Fiorentina. 2-0 dei giallorossi nel monday night di Serie A, Gasperini sorride grazie alla doppietta di Malen. E a sorridere ci sono pure i viola: con il primo punto conquistato nel mese di febbraio, infatti, scatta automaticamente l’obbligo di riscatto di Daniele Ghilardi da parte del club capitolino, che lo ha prelevato in estate dall’Hellas Verona. L’accordo prevede un prestito oneroso da 2,5 milioni di euro e un riscatto fissato a 8 milioni più 1 di bonus al verificarsi di determinate condizioni.

Una di queste è certificata dai tre punti di stasera. E dal trasferimento definitivo del classe 2003, diventato nell'ultimo mese e mezzo uno dei titolarissimi del Gasp, beneficerà anche la Fiorentina, che vanta una clausola sulla rivendita del 50%. Ciò significa che, come riporta Tuttomercatoweb.com, viola e Verona si divideranno equamente i proventi: 4 milioni di euro a testa, più fino a 500mila euro di bonus ciascuno, oltre alla ripartizione del costo del prestito. Un’operazione che, indirettamente, porta un ritorno economico importante anche al club di Commisso.