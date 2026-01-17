Francesco Casini: "Ricordo l'incontro all'hotel Lucchesi, da lì nata una bella amicizia"

L'ex sindaco di Bagno a Ripoli ed attuale consigliere regionale Francesco Casini ha scritto un lungo post su Facebook per ricordare Rocco Commisso. Fu lui a proporre al presidente di costruire il Viola Park nel suo territorio ripolese: "

Ci sono persone che incontri nella vita pubblica e che, senza volerlo, ti entrano dentro. Rocco Commisso è stato per me una di queste.

Ricordo ancora il primo incontro all’Hotel Lucchesi. Da lì è nata una bella amicizia, fatta di stima reciproca e di affetto, di quella sua frase diventata un modo di vivere: “fast, fast, fast”. Non era solo velocità: era passione, determinazione, voglia di fare bene e di fare meglio.

Rocco amava profondamente la sua famiglia: Catherine, i figli, le sorelle. Un amore vero, assoluto, che raccontava molto dell’uomo prima ancora che del presidente.

Il Viola Park era la sua creatura: ne ha seguito ogni dettaglio insieme a Catherine e Joe, come si fa con qualcosa che senti tuo nel profondo. Un dono straordinario alla Fiorentina e a tutta Firenze, un regalo pensato soprattutto per i giovani, per “i suoi” ragazzi e le sue ragazze.

Non dimenticherò mai una sua frase, detta con quel sorriso pieno di orgoglio la prima volta che vide Bagno a Ripoli:

“France, qui è più bello assai!”. Non dimenticherò mai l’abbraccio di consolazione dopo la finale di Conference di Praga, ma anche gli incoraggiamenti sempre sinceri e veri nelle battaglie che anche io ho combattuto. Ci sarebbero tanti passaggi, momenti che potrei ricordare, che tengo per per me per l’importanza che rappresentano e per averli vissuti.

Grazie Rocco, per l’amicizia di questi sette anni, per l’esempio, per l’umanità, che non tutti hanno saputo riconoscere ma che invece a chi ti era vicino sapevi trasmettere.

Averti conosciuto è stato un onore e un insegnamento vero.

Le mie condoglianze e un abbraccio forte a Catherine, Joseph, Marisa e a tutta la famiglia Commisso. Le mie condoglianze a tutta la famiglia viola che oggi perde un padre oltre che un presidente.

Ti porterò sempre con me".