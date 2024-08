FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Attraverso una storia ricondivisa sul proprio profilo, Nico Gonzalez "fa sapere" di essere in ritorno per Firenze dopo la vacanza di cui ha beneficiato. Insieme a lui la fidanzata. Ricordiamo che nella giornata di domani dovrebbe esserci un incontro risolutore tra l'argentino, in uscita dalla squadra, e la dirigenza gigliata.