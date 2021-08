FOTO, Le nuove divise da gioco nel dettaglio

La Fiorentina ha spiegato nel dettaglio le caratterische delle nuove divise da gioco. La fascia orizzontale richiama alla mente le divise indossate dai Viola negli anni ’80, una decade a cui tutti i tifosi viola guardano con romanticismo e grande attaccamento, tramandando di generazione in generazione momenti indimenticabili della nostra storia. Il giglio alabardato è anch’esso parte di un patrimonio di immagini e simboli che la Fiorentina ha deciso di “riportare a casa”, nell’anno del 95esimo anniversario del Club, per valorizzarli e riproporli anche a nuove generazioni di tifosi.

La collezione con i kit viola, bianco, rosso e giallo avrà una particolare declinazione per la Fiorentina Femminile. Per la prima volta le calciatrici indosseranno una maglia gara lady con il design della Kappa Kombat Pro adattato a linee femminili per la prima squadra.

Le caratteristiche sono identiche per la linea maschile e femminile. I tessuti sono ultra leggeri e le cuciture in Nylon stretch per dare massimo comfort ed elasticità. La Tecnologia Hidroway protection garantisce traspirabilità e un efficace rilascio del calore corporeo. Ogni dettaglio ed elemento di personalizzazione è studiato per annullare gli sfregamenti sulla pelle.

Anche per questa stagione l’immagine delle squadre viola sarà abbinata al brand Kappa® per quanto riguarda l’equipaggiamento tecnico-sportivo in campo e ai marchi Robe di Kappa, K-Way, Superga, Briko e Sebago per abbigliamento e calzature di rappresentanza. I prodotti a marchi del Gruppo BasicNet saranno indossati anche dalle giovanili della Fiorentina, maschili e femminili.

A completare i kit gara sono i marchi degli sponsor di maglia: Mediacom come Main Sponsor, Prima Assicurazioni in qualità di Back-shirt Sponsor e infine Estra che si conferma Sleeve Sponsor anche per la stagione 21/22.