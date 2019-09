FOTO, Cagliari espone maglia DA13. Simeone...

Nel pomeriggio di oggi, poco prima della partenza per Napoli, all’aeroporto di Elmas il direttivo Ussi assieme all’intera squadra del Cagliari Calcio hanno consegnato allo store rossoblù la maglia della Fiorentina di Davide Astori. Un evento importante ed emozionante volto a ricordare per sempre un capitano importante sia per i giocatori sardi che per quelli viola. Particolarmente toccante il gesto di Giovanni Simeone che con occhi lucidi, appena scoperta la teca con la divisa di Astori, ha baciato il vetro per salutare quel compagno e capitano che per lui (così come per tanti altri) è stato e sarà sempre un esempio da seguire. Qui sotto la foto:

Il direttivo Ussi Sardegna consegna la maglia di Davide Astori al Cagliari Calcio, che la esporrà allo store... Pubblicato da Sergio Cadeddu su Martedì 24 settembre 2019