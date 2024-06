FOTO, ACF saluta Jack: "Resterai sempre nella nostra storia"

Fonte: di Niccolò Righi

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Ufficiosamente era noto ormai da tempo, forse dallo scorso gennaio. Adesso però è arrivata l'ufficialità: le strade di Giacomo Bonaventura e della Fiorentina si separano. Attraverso un posto pubblicato sui propri canali social, la società viola saluta il suo ex centrocampista, augurandogli buona fortuna per il futuro.

"Rimarrai per sempre parte della storia viola", così la Fiorentina ha voluto omaggiare Jack. Una frase semplice ma che racchiude un percorso di cinque anni fatto di resilienza e tanti successi. Arrivato dal Milan a parametro zero, Bonaventura se ne va dopo aver messo a referto 22 reti (tra cui quella che aveva illuso nella finale di Praga contro il West Ham) e altrettanti assist, in 162 presenze. Un bottino importante per un giocatore che a Firenze ha vissuto una seconda giovinezza, dimostrandosi leader tecnico e caratteriale. Tanto da ritrovare la Nazionale (e il gol) dopo tre anni. Lo strappo con la Fiorentina, come detto, probabilmente lo si è avuto a gennaio, quando il giocatore vacillò sotto le lusinghe di Allegri e della Juventus. Dopo cinque mesi, però, tutto sembra cambiato e il futuro di Bonaventura non sarà né bianconero, né tanto meno viola. Con buona pace per i tanti tifosi che avrebbero concesso a Jack un ultimo ballo a Firenze. Su chi avrà ragione lo diranno i posteri, quel che è certo è che da oggi a Firenze si chiude un importante capitolo.