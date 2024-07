FOTO, Abdelhamid Sabiri è al Viola Park ad allenarsi

Abdelhamid Sabiri ha fatto ritorno a Firenze. Il centrocampista marocchino, infatti, in prestito in Arabia in questi ultimi dodici mesi, ha pubblicato sul proprio profilo ufficiale Instagram una storia che lo ritrae all'interno del Viola Park in tenuta da allenamento dopo essersi allenato. L'ex calciatore della Sampdoria ha pubblicato un cuore viola con scritto "Pre Season". Ancora non è chiaro quale sarà il futuro di Sabiri ma certo è che la mancata convocazione alla tournée in Inghilterra lo allontana non poco da Firenze e dai colori viola.