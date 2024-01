FORMAZIONE, Con l'Inter più scenari. Anche la difesa a tre

FirenzeViola.it

Il Corriere dello Sport si proietta sulla sfida di domenica contro e l’Inter e scrive che, seppur per la Fiorentina ci siano poche possibilità contro i nerazzurri, una base da cui ripartire può essere data dalla difesa a tre. Italiano ha sistemato la difesa a tre per la prima volta contro il Bologna in Coppa Italia e quella potrebbe essere la strada da seguire anche contro l’Inter: tre difensori centrali per marcare in superiorità numerica i due attaccanti interisti e tre centrocampisti per restare sempre dentro la partita - propone il quotidiano -.

Una variante, però mai sperimentata da Italiano, è lo schieramento con la difesa a tre (3-4-2-1), con quattro centrocampisti, due esterni, un regista, un mediano puro e due centrocampisti-trequartisti alle spalle di Beltran. Ma sarebbe una sorpresa - si legge -.

Ultima strada da percorrere può essere la più conosciuta, il gioco sulle ali, però quando in questo gennaio l’allenatore viola ha schierato la squadra col modulo a lui preferito, il 4-2-3-1, è andato incontro a tre delusioni: sconfitta a Reggio Emilia col Sassuolo, pareggio al Franchi con l’Udinese, sconfitta in Supercoppa col Napoli.