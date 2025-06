Orsolini: "Col Bologna abbiamo scritto la storia. La Nazionale è un orgoglio"

vedi letture

Riccardo Orsolini, attaccante del Bologna, tornato in Nazionale dopo una lunga assenza, ha parlato dal ritiro di Coverciano a Vivo Azzurro TV: "Per quanto mi riguarda è un grande orgoglio essere tornato a distanza di un anno e sono molto contento".

Come vi state avvicinando all'appuntamento contro la Norvegia?

"La viviamo in maniera serena, consapevoli delle nostre qualità e che rappresentiamo un popolo, una nazione che giustamente si aspetta tanto. In Norvegia è una delle partite più toste del girone, faremo di tutto per andare lì a vincere, lo merita l'Italia di tornare a un Mondiale dopo tanti anni".

Cosa significa tornare in Nazionale dopo aver vinto un trofeo con il Bologna?

"Sia io che Raspadori abbiamo scritto la storia dei nostri club ognuno a suo modo. Noi riportando una coppa a Bologna dopo cinquant'anni, loro con il secondo Scudetto in tre anni. Quando vieni in Nazionale dopo annate così, ti porti dietro un entusiasmo che è linfa vitale. C'è un orgoglio, uno spirito e un senso d'appartenenza tali...".