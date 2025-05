Folorunsho ai saluti con la Fiorentina, l'agente: "Non tutte le ciambelle escono col buco"

Nella giornata di ieri è tornato a parlare Mario Giuffredi. Il procuratore, in questi anni vicino alla Fiorentina avendo tra i suoi assistiti Biraghi, Parisi e Folorunsho, sulle frequenze di Radio Kiss Kiss ha parlato anche del centrocampista viola ex Verona, il cui futuro - come annunciato dal ds Pradè in conferenza stampa - non sarà a Firenze: "E’ un giocatore molto forte, ma non tutte le ciambelle escono col buco. Iniziò il ritiro col Napoli con qualche problematica che non siamo riusciti a raddrizzare. Resta un giocatore forte e vedremo che dirà il mercato.

Io sono un tifoso del Napoli più di quello che pensa la gente. Io sono il procuratore che sta sulle scatole ai tifosi del Napoli. Mi dispiace però che i tifosi abbiano una brutta impressione di me, ma resto un agente di calciatori e devo farlo nel miglior modo possibile".