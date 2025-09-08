Flachi su Piccoli: "Il fatto che la Fiorentina è stato pagato tanto è un disagio per lui"

A intervenire a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex attaccante Francesco Flachi. L'ex tra le altre di Sampdoria e Fiorentina ha parlato così di alcuni attaccanti di Serie A, soffermandosi anche su Roberto Piccoli, nuovo acquisto dei viola: "Castro è uno che mi piace, ma definirlo attaccante è ancora presto. Corre tantissimo e gioca molto per la squadra, poi non è ancora un bomber. Piccoli è valutato 25 mln, nel nostro mondo si danno giudizi troppo affrettati e può essere un disagio per i calciatori. Ti aspetti tanto e questo non fa bene a livello mentale. I tempi sono cambiati. A me piacciono per le qualità che hanno, dipenderà molto dalle società dove sono e da chi li allena".

Quale l'attaccante che le piace di più oggi?

"Lautaro, per come gioca sulla prima punta, si abbassa".

Kean preferisce giocare da solo più che con qualcuno accanto?

"Lo scorso anno giocava con la seconda punta, ora è cambiato il modo di giocare. Oggi difficilmente le piccole ti danno certi spazi. Con l'Estonia ha giocato più lui seconda punta rispetto a Retegui. Quelli bravi giocano tutti, poi dipende dalle disponibilità. A Firenze Kean è tra i più importanti, è un ragazzo con la testa sulle spalle. Spero che il gol gli abbia dato fiducia, sappiamo quanto è importante per un attaccante".