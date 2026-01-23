Firenze piange Generoso Viviano, padre dell’ex portiere Emiliano Viviano

Il mondo del calcio fiorentino è in lutto per la scomparsa di Generoso Viviano, padre dell’ex portiere viola Emiliano Viviano, venuto a mancare all’età di 77 anni. Figura molto conosciuta e stimata nell’ambiente sportivo cittadino, Generoso Viviano è stato a lungo dirigente del Firenze Ovest e della Cattolica Virtus, società nelle quali ha lasciato un segno profondo grazie alla sua passione e ai valori umani trasmessi nel corso degli anni.

La notizia ha suscitato profondo cordoglio anche per il nostro legame con Emiliano Viviano, cresciuto calcisticamente a Firenze e protagonista per anni sui campi della Serie A e per una stagione con la maglia della Fiorentina. Al momento non sono ancora note le informazioni relative alle esequie, poiché Generoso Viviano era donatore di organi. Alla famiglia Viviano, e in particolare a Emiliano, giungano le più sentite condoglianze da parte della redazione di Firenzeviola.it e di Radio FirenzeViola.