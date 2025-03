Fiorentina, otto giocatori convocati dalle rispettive Nazionali durante la sosta

Dopo la vittoria contro la Juventus, cinque giocatori della Fiorentina si uniranno alle rispettive Nazionali durante la sosta. Moise Kean e Pietro Comuzzo raggiungeranno oggi il ritiro dell’Italia di Spalletti a Milano per preparare le due sfide di Nations League contro la Germania. In Under 21, Cher Ndour sarà a disposizione del ct Nunziata per le partite contro Paesi Bassi e Danimarca. Marin Pongracic, invece, rappresenterà la Croazia nella sfida contro la Francia. Infine, dopo un anno di assenza, Albert Gudmundsson è stato convocato dall’Islanda per le gare contro il Kosovo, in seguito alla sua recente assoluzione nel processo per cattiva condotta sessuale, sebbene sia ancora pendente un appello.

A questi cinque, si aggiungono anche i giovani Caprini, Harder e Martinelli convocati rispettivamente due dall'Italia U20 e l'ultimo all'Italia U19.